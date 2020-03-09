Yerel hayvan koruma görevlisi eğitim başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerel hayvan koruma görevlisi eğitim başvuruları başladı - Son Dakika

Yerel hayvan koruma görevlisi eğitim başvuruları başladı

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ve devlet kurumlarının desteğiyle yapılan yerel hayvan koruma görevlisi eğitimleri için başvurular başladı.

Yerel hayvan koruma görevlisi eğitim başvuruları başladı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi ve devlet kurumlarının desteğiyle yapılan yerel hayvan koruma görevlisi eğitimleri için başvurular başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Kocaeli Şube Müdürlüğü işbirliğinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek olan "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" için başvurular alınmaya başladı. 2 gün sürecek eğitim içeriğinde Hayvan Bakım ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Paraziter Enfeksiyonlar, Zoonoz Hastalıklar ve Hayvan Davranışları gibi konular aktarılacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından da Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında eğitim verilecek.


Eğitime katılmak için gerekli belge ve dilekçeleri ile birlikte gelen vatandaşlardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası'nda başvurular alınacak. Eğitim başlama tarihi ve yeri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşılacak ve dilekçede belirtilen telefonlarından iletişime geçilecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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