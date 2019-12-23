Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi - Son Dakika

Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu projelere imza atmayı sürdürüyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu projelere imza atmayı sürdürüyor.


Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; Büyükşehir Güvenlik personeli başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvansever vatandaşlara yönelik "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi konferans salonu'nda gerçekleştirilen ücretsiz eğitim programında; yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilk yardım, bakım ve beslenme, hayvan davranışları ve refahı ile hayvan ekolojisi konuları uzman eğitmenler tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı.


Başkentlilerden kursa yoğun ilgi


Hayvan çalıştayı ve hayvanlarda ilk yardım eğitiminden sonra düzenlenen yerel hayvan koruma görevlisi eğitimine, 170 hayvansever katılarak yoğun ilgi gösterdi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, hayvan hakları ve güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:


"Sokak hayvanları çalıştayından bugüne kadar bütün eğitim çalışmalarımıza hayvanseverler yoğun ilgi gösteriyor. Bu eğitimler devam edecek, Ankara huzur şehri olmaya devam edecek."


Eğitimler bilinçlendiriyor


Gazeteci Ahmet Eskioğlu düşüncelerini, Sokak hayvanları için bu eğitimlerin faydalı olduğunu, hayvanseverleri çok mutlu edeceğini düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.


Kırıkkale Üniversitesi'nden yeni mezun olduğunu belirten Damla Buğse Uçar, eğitimin kendisi için çok yararlı olduğuna dikkat çekerken, 56 yaşındaki Zehra Çarkın insanlara model olmak istediğini vurgulayarak, "Bir hayvansever olarak bu eğitimi çok yararlı buldum. Bir sürü şey bildiğimi sanıyordum ama bu eğitim sayesinde pek bir şey bilmediğimi fark ettim. Alacağımız kimlikle sokakta bir cana müdahale ettiğimiz zaman karşı taraf için caydırıcı olabilir" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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