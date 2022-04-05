YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR SERTİFİKALARIYLA BULUŞTU - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi'nin 20 Mart'ta verdiği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimine katılan vatandaşlar, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde sertifikalarını aldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hayvan sevgisinin aşılanmasının gerektiğini belirterek bu tür eğitimlere önem verdiklerini söyledi.

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte eğitime katılan 37 kişiden temsilen 6 kişiye katılım belgesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı verildi. Ümraniye Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte hareket ettiği eğitimde Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartları Tarım ve Orman Bakanlığınca, katılım belgeleri ise belediye tarafından hazırlandı. Ümraniye Belediyesi'nde gerçekleşen programda eğitimini tamamlayan 6 vatandaşın kimlik kartları ve katılım belgeleri Belediye Başkanı İsmet yıldırım tarafından takdim edildi.

'EĞİTİMİ ALAN KARDEŞLERİMİZ BİRER TEMSİLCİMİZ OLACAK'

Her türlü eğitimin bir neticesi olduğunu söyleyen Yıldırım, '37 kardeşimiz sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili eğitimin nasıl olacağına dair bize müracaat ettiler. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak bunu düşünüyorduk zaten. Birçok eğitim veriyoruz biliyorsunuz. Bu konuda da 37 kardeşimizle bir eğitim programı yaptık. Onları bu konuda eğittik. Eğitimi alan kardeşlerimiz birer temsilcimiz olacak. Ümraniye'mizde, sokak hayvanlarıyla, evcil hayvanlarla ilgili nasıl daha iyi hizmet verebiliriz hep beraber bunun gayreti içinde olacağız' dedi.

Yıldırım, Ümraniye Belediyesi olarak çok ciddi işler yaptıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

'Önemli bir hayvan barınağımız var. 3 sene içinde her türlü ameliyat tedbirlerini alıp orada 70 bine hayvanımızı tedavi ettik. Sadece bu sene bu rakam 24 bin oldu. Hayvanlarımızın eğitimi için bu sene bir park yaptık hatta bir tane daha yapmamız lazım. Hayvanları seviyoruz. Hayvanların sevilmesini de sevdirmemiz lazım. Belki bu kursiyer arkadaşlarımız bu tür hizmeti de yapacaklar.'

'HAYVANLARDAN KORKANLARIN DA HAKLARINI TESİS ETMEMİZ LAZIM'

Hayvanları sevenler kadar onlardan korkanların da olduğunu ve bu konuda onların haklarını da korumak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, 'Hayvanlar bizim canımız, onlar bizim can dostlarımız. Tabi bir taraftan da hayvanlardan çekinen çocuklarımız oluyor. Bu kişiler küçükken onlara sevgi vermiş, onların sevgisiyle aşılanmış ve eğitim almış çocuklarımız olmuyor. Onlar da korkuyor. Onların da bir hakkı var tabi. Zannedersem Türkiye'de yüzde 40'a yakın insan hayvanlardan korkarak onların saldırılarına maruz kalıyor. Belki bu eğitimlerle onları da bir eğitim programına almamız gerekiyor, onların da o haklarını tesis etmemiz lazım. Hizmete devam, durmak yok. Katılımcılar da artık eğitimli birer hayvan dostu olarak sahada o kimlikleriyle görev yapabilecekler' ifadelerini kullandı.

YILDIZ: ASLINDA SALDIRGAN HAYVAN YOKTUR, SAHİPLERİ TARAFINDAN SALDIRGAN YETİŞTİRİLEN HAYVANLAR VARDIR

Kursiyerlerden biri olan Berna Yıldız, 'Kesinlikle her belediyenin gönüllülere bu eğitimi vermeleri gerekiyor. Yerel hayvan koruma kartı çok faydalı gönüllüler için. Kanuna dair çok şey öğreniyoruz. Yasal haklarımızı öğreniyoruz. Benim zaten bir kartım vardı onun süresi dolduğu için yeniledim' diyerek eğitimin önemini vurguladı. Son zamanlardaki Pitbull saldırıları için ise 'Pitbull sahiplerinin ağızlık kullanmaları zorunlu hale getirildi. Aslında saldırgan hayvan yoktur, sahipleri tarafından saldırgan yetiştirilen hayvanlar vardır ve onlar bu tip şeylere eğilim gösteriyor. Bizler de aldığımız bu eğitimle bunun için nasıl önlemler alacağımız konusunda bilgilendik' şeklinde konuştu.