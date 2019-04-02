Son Dakika Haberleri: Yerel İncir Türlerinin Üretimi İçin Harekete Geçtiler

Yerel İncir Türlerinin Üretimi İçin Harekete Geçtiler

30 dakika önce

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yörenin kuş (torasan) ve siyah orak (patlıcan) incirinin fidan üretimi ile bağ yapımı için çalışma başlattı.

Yerel İncir Türlerinin Üretimi İçin Harekete Geçtiler, System.String[]
Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yörenin kuş (torasan) ve siyah orak (patlıcan) incirinin fidan üretimi ile bağ yapımı için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokolle bölgenin en modern serasına sahip olan enstitüde uzmanlarca incir fidanları üretilmeye başlandı. Yerel çelikler kullanılarak başlanan çalışma ile elde edilecek fidanlar, bağ yapımı isteyen üreticilere verilecek. Hayata geçirilecek olan uygulama ile bölgede yeteri miktarda elde edilecek incir, taze tüketiminin yanında reçel üretimi yapılarak kırsaldaki ailelerin ekonomisine katkı hedefleniyor.

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce alınacak talepler, teknik elemanlarınca eğitimleri verilen ve bir dönümlük bahçe oluşturmak isteyen üreticilere teknik destek sağlanarak dikimleri yaptırılacak.

Bu proje ile bölgede geleneksel olarak yetiştirilen ve reçeli ile de sofraların vazgeçilmezi siyah orak (patlıcan) ve kuş incirinin (torasan) yaygınlaştırılması, geliştirilip gelecek nesillere aktarımının sağlanması yanında aile ekonomisine ciddi katkıların sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan yapılacak fidan üretimi, dağıtımı ve örnek bahçe tanzimi ile ilgilenen üreticilerin Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmesi istendi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Akçaabat, Trabzon, Ekonomi
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