Yerel İncir Türlerinin Üretimi İçin Harekete Geçtiler

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Seçimi Kazanan Belediye Başkanı İlk Olarak İlçenin Çöplerini Topladı

2014'te HDP'den Seçime Girip Kaybeden Mustafa Sarıgül, Bu Kez CHP'den Aday Olup Kazandı