Yerel Kalkınma Açısından Yerel Yönetimleri Önemsiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yerel seçimler çok önemli. Yerel demokrasi ve yerel kalkınma açısından yerel yönetimleri önemsiyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yerel seçimler çok önemli. Yerel demokrasi ve yerel kalkınma açısından yerel yönetimleri önemsiyoruz." dedi.



Yılmaz, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın resmi adaylık başvurusu için adliyeye geldi.



Burada Seçim Kuruluna yapılan başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, uzun süre önce ilan edilen adaylığın bugün itibariyle resmileştiğini söyledi.



Aday olarak gösterdikleri Necdet Takva'nın Van'ı ve kentin potansiyelini çok iyi bildiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Yerel seçimler çok önemli. Yerel demokrasi ve yerel kalkınma açısından yerel yönetimleri önemsiyoruz. Adaylarımız da uzun süredir kentle ilgili projelerini hazırlıyor. Van, doğunun cazibe merkezi olan bir ilimiz. Geçmişte çeşitli nedenlerle bunu yeterince harekete geçiremedi, ama son dönemlerde farklı ortam var. Huzur ve güven ortamı pekişmiş durumda. Uluslararası ticarette, diğer birçok alanda Van artık farklı yerlere doğru ilerliyor. Genç nüfusumuz var. Bunlara yeni imkanlar oluşturmak gerekiyor. Bir taraftan istihdam edilebilecekleri yeni alanlar oluşturmak bir taraftan da genç nüfusun girişimci olarak daha üretken hale gelmesi için çalışmalar yapmak gerekiyor."



Van'da AK Parti'nin kazanmasıyla merkezi yönetimle yerel yönetimin el ele vererek kente hizmet edeceğini aktaran Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a her zaman öncelik tanıdığını ifade etti.



Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin çok önemli yatırımları kente kazandırdığını, bundan sonra da Van'ın gelişmesi için gereken desteğin verileceğini söyledi.



"Kapıköy, İran ticaretinde önemli merkez"



Son dönemde Van'da Kapıköy Sınır Kapısı gibi önemli bir yatırımın tamamlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Kapıköy, Van ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir kapı. Türkiye-İran ticaretinde önemli bir merkez. Hükümetimiz 100 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdi. Buraya son geldiğimizde başkanımız kapının hızlandırılarak açılması talebinde bulundu. Bakanlığımızla temasa geçtik ve açıldı. Şimdi daha hızlı ve konforlu şekilde gidiş gelişler yapılıyor. Kapıköy'e daha önce yol çalışmaları yaptık. İran tarafında da yatırımlar var. Onların da tamamlanmasıyla sadece yolcu değil, yük trafiği açısından da iyi bir noktaya geleceğiz. Bundan sonra Van ile ilgili temel önceliğimiz kenti daha yaşanabilir hale getirmek, iş ve üretim ortamını geliştirmek. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun sonuçlarını göreceğiz."



Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.

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