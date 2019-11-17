Yerel kalkınma için dayanışma

Eskişehir'de faaliyet gösteren üretici ve tüketim kooperatifleri, Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Ataç, "Üretim ve tüketim kooperatiflerinin bir araya gelmesi, ekonomik açıdan lokomotif bir güç olabilir" dedi.



Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Eskişehir'de faaliyet gösteren üretici ve tüketim kooperatiflerinin temsilcileri bir araya geldi. Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çok sayıda üretici ve tüketim kooperatifinin temsilcileri katıldı.



"Türkiye için güzel bir model ortaya koyabiliriz"



Üretici kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin de sergilendiği toplantıda katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesinin yerel üreticilere ve kırsal mahallelere yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç, "Burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantı gerçekten çok önemli. Bütün şehir yasası ile birlikte kırsal mahallelerdeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Milli ekonominin temeli tarımdır' diyerek tarımın önemini vurgulamıştır. Tarımın getirildiği bu kötü noktadan dolayı ekonomi bu haldedir. Bu gidişe karşı biz de üstümüze düşeni, elimizden geleni yapıyoruz. Kooperatiflerin bir araya gelmesi de bunun için çok önemli. Eskişehir zaten kooperatifçilik deneyimi, temeli olan bir kent. Üretim ve tüketim kooperatiflerinin bir araya gelmesi, ekonomik açıdan lokomotif bir güç olabilir. Eskişehir zaten örneklerin kenti ve bu konuda da güzel işler yapılabilir. Sizlerin bir araya gelmesi ile Türkiye için güzel bir model ortaya koyabiliriz. Bu iş birliği için Tepebaşı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



"Pazarlama zorluğu aşılacak"



Ardından konuşan Tepebaşı Ziraat Odası ve Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan da "Bu toplantı gerçekten üreticiler için bir hayaldi ve gerçekleştiği için çok mutluyuz. Burada gördüğünüz ürünlerin tamamı Tepebaşı'nda üretildi. Bölgemizde üretilen ıspanak, havuç gibi kış ürünleri, diğer üretim bölgelerini kesinlikle aratmayacak kalitede. En büyük sorun ise pazarlama noktasında yaşanıyor. Üreticiler ürününü satamazken, halkımız ise çok pahalıya satın almak zorunda kalıyor. Tezgahlarda fiyatları görünce, üreticinin gerçekten dudağı uçukluyor. Bizim 50 kuruşa satamadığımız ürün, vatandaşın evine 5 TL'ye giriyor. Biz, pazarlama zorluğunun bu toplantılar ile aşılabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Sonuç bildirgesi açıklandı



Toplantıda daha sonra üretici ve tüketim kooperatifleri temsilcileri, yapılabilecek iş birliği ve yol haritasının belirlenmesi konusunda çalışacak komisyonu belirledi. Temsilciler toplantının sonuç bildirgesinde, "Üretici ve Tüketim Kooperatifleri arasında koordinasyonu sağlamak. Yerelde üretilenleri, yerelde tüketmek. Sağlıklı ve güvenilir gıdayı daha erişilebilir kılmak. Ekonomik krizlere karşı, yerel dayanışma ve korumacılığı sağlamak. Dayanışma ekonomisini geliştirerek kent halkının direncini yükseltilmesi konularında ortak çalışma yapmak" konularındaki kararlılıklarını açıkladı. - ESKİŞEHİR