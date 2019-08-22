Son Dakika Haberleri: Yerel kalkınmaya 22 milyon euro destek
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Yerel kalkınmaya 22 milyon euro destek

57 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı'yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedefleniyor.

Yerel kalkınmaya 22 milyon euro destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı'yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedefleniyor." dedi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10 
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