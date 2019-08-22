Yerel kalkınmaya 22 milyon euro destek
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı'yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı'yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedefleniyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10
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