Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim... - Son Dakika

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim unsurlarıyla çatıştığı belirtildi. ABD askerlerinin, geçişlerini engellemek isteyen rejim güçlerinden bir kişiyi öldürdüğü ifade edildi. - HASEKE