Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim... - Son Dakika

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Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim...
6 saat önce
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim unsurlarıyla çatıştığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim unsurlarıyla çatıştığı belirtildi. ABD askerlerinin, geçişlerini engellemek isteyen rejim güçlerinden bir kişiyi öldürdüğü ifade edildi. - HASEKE
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