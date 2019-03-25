Son Dakika Haberleri: Yerel Kaynaklara Göre, İsrail Savaş Uçakları Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki Ofisini...

Yerel Kaynaklara Göre, İsrail Savaş Uçakları Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki Ofisini...

26 dakika önce

Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı.

Yerel Kaynaklara Göre, İsrail Savaş Uçakları Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki Ofisini..., System.String[]
Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:54 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, İsmail Heniyye, Güncel
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