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Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği ön elemeleri Elazığ'da yapıldı

34 dakika önce

Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği ön elemeleri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.

Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği ön elemeleri Elazığ'da yapıldı, System.String[]
Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği ön elemeleri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.

Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye işbirliğinde yürütülen, Kız Kardeşim Projesi kapsamında Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe Programı'nın ilk dönemi Nisan ayında açılan online başvurular ile başladı. Mayıs ayı sonunda tamamlanan başvuru sürecinde, 32 ilden ve 114 gıda girişimcisinden başvuru alındı. Bölgelerinin yerel lezzetlerini üreten kadın girişimcilerinin teknik eğitimler, hibe ve danışmanlık ile destekleyerek işlerini geliştirmelerinin sağlamasının hedeflediği program kapsamında, ön eleme görüşmelerine 18.06.2019 tarihinde başlandı.

Gelen başvuruları, İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve proje ortağı olan Coca-Cola yerel bayileri ve Habitat Derneği temsilcilerinden oluşan jüri değerlendirdi. Ön eleme görüşmelerinin sonlanmasına 6 şehir kala, Yerel Lezzet Elazığ görüşmeleri, Elazığ TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş, Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Murat, Coca-Cola Elazığ Bayisi İhsan Şar, Habitat Derneği Kız Kardeşim Projesi Koordinatörü Uğurcan Top'un jüri üyeliğinde gerçekleşti.

Elazığ TSO toplantı salonunda gerçekleşen elemeleri geçen yarışmacıların İstanbul' da yapılacak Türkiye geneli elemelere katılacağı bildirildi. - ELAZIĞ
Coca Cola, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
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