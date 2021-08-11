YEREL MEDYA BULUŞMALARI, BURSA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığınca Yerel Medya Buluşmaları projesi kapsamında Medya Derneği ile birlikte yürütülen 'Çok Kanallı Yayıncılık' konusunun ele alındığı program, Bursa'da 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Programda Medya Derneği Başkanı ve yazar Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Turkuaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, yerel medya yöneticileri ile bir araya gelerek, çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Yerel medyanın öneminin büyük olduğuna değinen Ekrem Kızıltaş, yerel basını güçlendirme amacı ile başlatılan proje kapsamında düşüncelerini dile getirerek, meslek ve yerel medya açısından genel bir fotoğrafın çekileceğini söyledi. Bu toplantıların, bazı konuların ve sorunların gündeme getirilerek çözüm üretilmesi aşamasında önemli olduğunu vurgulayan Kızıltaş, katılımcılarla Bursa'daki gazete ve çalışan rakamlarını da paylaşarak, günümüz medyasına ilişkin de bilgiler verdi. Programda dijital dönüşüme de ağırlık verildi.