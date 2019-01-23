Yerel Medya İçin Destek Fonu Oluşturulması Talebi

Sakarya
Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe
, yerel medya için destek fonu oluşturulması gerektiğini belirtti.
Aydıntepe, yaptığı yazılı açıklamada, Türk basınında ekonomik sıkıntılar yaşandığına dikkati çekti.
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında gelen yerel medyanın bulunduğu şehrin gözü, kulağı ve aynası olduğunu vurgulayan Aydıntepe, şunları kaydetti:
"Unutulmamalıdır ki, 15 Mayıs 1919'da bu vatanın kurtuluşu için İzmir
'de ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin
sıkmış ve bir ulusun uyanışını sağlayarak düşmanın o günkü zor şartlarda bile denize dökülerek ülkemizden gönderilmesini sağlamıştır. Yakın tarihimizde yaşadığımız ve 15 Temmuz 2016 günü yapılmaya kalkışılan darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın millete seslenişinin medya sayesinde anında canlı olarak aktarılmasıyla birlikte milletin sokaklara dökülmesi bu darbe girişiminin daha başlamadan bitmesine yol açmıştır. Atatürk
'ün de dediği gibi, 'Basın milletin müşterek sesidir.' Bu sesin devam etmesi için, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntı ve başta kağıt olmak üzere kullanılan malzemelerin fiyatlarının aşırı artması gerçekten zor günler geçirmeye başlayan yerel medyanın ve özellikle yazılı basın olan gazetelerin desteklenmesi için yeni kaynaklar gerektiriyor."
Aydıntepe, Basın İlan Kurumunun resmi ilanların her geçen gün azalması ile gazetelere sağladığı destekte birçok ilde gazetelerin yaşaması için yetersiz kaldığını aktararak, "Bu nedenle illerdeki mahalli idarelerin bütçelerinden belirlenecek bir yüzde oranına göre, oluşturulacak destek fonundan yerel yazılı basına Basın İlan Kurumu veya Valiliklerce aylık olarak düzenli şekilde dağıtılması halinde yazılı basının görevini idame ettirmesi sağlanabilecektir. Bu durum demokrasimizin yanında ülke bütünlüğünün korunmasına da katkı sağlayacaktır. Yerel basının güçlü hale gelmesi hem illerimiz hem de ülkemiz açısından son derece yararlı olacaktır."