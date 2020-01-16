Yerel medyanın sorunları konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yerel medyanın sorunları konuşuldu - Son Dakika

Yerel medyanın sorunları konuşuldu

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisinde gazetecilik sohbetlerinin konuğu Hüsnü Arslan oldu.

Yerel medyanın sorunları konuşuldu, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisinde gazetecilik sohbetlerinin konuğu Hüsnü Arslan oldu.


Odunpazarı Belediyesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisinde Meslek Olarak Gazetecilik söyleşileri devam ediyor. Gazetecilik sohbetlerinin ikinci konuğu Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Hüsnü Arslan oldu.


Etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için katılamadı. Etkinliğe Başkan Kurt'u temsilen Odunpazarı Meclis Üyesi Sibel Erenoğlu, Odunpazarı Belediyesi yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Gazeteciliğin ekonomi, siyaset, hukuk ve sosyal hayata yön veren çok önemli bir meslek olduğunun altını çizen Arslan, konuşmasında sık sık anekdotlara yer verdi.


Eskişehir'de yerel gazetelerin kuruluşunu ve gelişiminden bahseden Arslan, mesleğe giriş hikayesini dinleyenlerle paylaştı. Gazeteciliğin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili konulara da değinen Arslan, yeni medya ve geleneksel gazetecilik konularında da konuştu. Dinleyicilerin aktif katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, günümüz medyasının en temel sorunlarından birisinin artık araştırmacı muhabirlerin olmadığını söyleyen Arslan, eskiden muhabirlerin nasıl çalıştığını anlattığı anekdotlarla anlattı.


Etkinliğin ardından konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Sibel Erenoğlu, Hüsnü Arslan'a çiçek verdikten sonra Arslan'a başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Tayfun Talipoğlu, Hüsnü Arslan, Odunpazarı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu
İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek

Son Dakika Haberleri
20:53 Almanya Başbakanı Merkel: "Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" - Son Dakika Haber
20:42 Polonya ve Litvanya: Rusya'nın tarihi çarpıtmasına karşı duracağız - Son Dakika Haber
20:41 Davlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye: Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım - Son Dakika Haber
20:30 Hayvan Haklarını Koruma Komisyon Raporu Genel Kurulda - Son Dakika Haber
20:24 Fransa'da aşırı sağcı partinin lideri Le Pen: "2022'de aday olacağım" - Son Dakika Haber
20:07 YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı! Davutoğlu'nun Gelecek Partisi listeye giremedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerel medyanın sorunları konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]