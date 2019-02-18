Son Dakika Haberleri: Yerel Mutfak Global Lezzet' Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor

Yerel Mutfak Global Lezzet' Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor

11 dakika önce

Anadolu'nun yöresel lezzetlerini tanıtan, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen 'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi Mardin mutfağıyla devam ediyorHilton İstanbul Bosphorus'un en gözde mekanlarından Lalezar'ın, kadınları desteklemek ve yerel mutfakları tanıtmak amacıyla başlattığı...

Yerel Mutfak Global Lezzet' Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor, System.String[]
Anadolu'nun yöresel lezzetlerini tanıtan, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen 'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi Mardin mutfağıyla devam ediyor

Hilton İstanbul Bosphorus'un en gözde mekanlarından Lalezar'ın, kadınları desteklemek ve yerel mutfakları tanıtmak amacıyla başlattığı Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını Türkiye'nin güney doğusuna çeviriyor ve Mardin'in birbirinden özel yöresel yemeklerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre 7-8-9 Mart tarihlerinde otelin mutfağını teslim alacak olan 'S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi'ne bağlı GAP Medrese Gül ÇATOM kadınları, Mardin'in yöresel lezzetlerinden oluşan çok özel bir menüyü misafirler ile buluşturacak.

Mardinli 5 kadın aşçının hazırlayacağı lezzetli menü içerisinde; Mütebbel, Tebbüle Salatası, Zeytinyağlı Kenger Kavurması, Kibbeneye, Falafel gibi Mardin mutfağında önemli yeri olan mezelerin yanı sıra Kurutulmuş Patlıcan Dolması, Kitel raha, Haşu, İncasiyye, Hintinyye gibi birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunacak. Mardin mutfağında başı çeken tatlılardan bir seçkinin de sunulacağı menü de Kahiye, Harire, Hurma tatlısı ve Reyhan şerbeti de yer alacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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