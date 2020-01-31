Yerel Mutfak Global Lezzet Projesi Arsin Ligene Köyü kadınlarını ağırladı - Son Dakika

Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını Türkiye'nin kuzeyine, Trabzon'a çevirdi. Seçkin davetlilerin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen tanıtım gecesi, Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği çalışanlarının başarı öyküsüne de sahne oldu.



Yaklaşık iki yıl önce hayata geçirdiği 'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi ile yerel mutfakları gelecek nesillere aktarmayı ve bu yolla kadın girişimcileri desteklemeyi hedefleyen Hilton İstanbul Bosphorus, yeni yılın ilk lezzet durağında mutfağını, Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Ligene Köyü'nden kadın girişimcilere emanet etti. 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında otelde yer alan Lalezar için Trabzon'un birbirinden özel yöresel yemeklerinden oluşan özel bir menüyü hayata geçiren Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği çalışanları, projenin tanıtım gecesinde duygu dolu anlar yaşadı.



"O gün bizi desteklemeyenler şimdi attıkları mesajlarda "Siz bizim için gurur kaynağısınız" diyorlar"



"Buraya beş kişi geldik ama arkamızda 32 kişilik dev bir kadın grubumuz var" diyen Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Funda Çuvalcı, "Bizler köyümüzde bu derneği kurarken de kendi yetiştirdiğimiz ürünleri satabileceğimiz pazarımızı açarken de çevremizdeki pek çok kişi bize inanmamıştı. Ama biz kendimize inandık. O gün bizi desteklemeyenler şimdi atıkları mesajlarda "Siz bizim için gurur kaynağısınız" diyorlar. Köyümüzün adını duyurmak bizim için de gerçekten gurur verici. Aramızda hayatı boyunca ilk defa köyden dışarı çıkan, uçağa binen kadınlar var. Bu bizim için son derece heyecan verici. Bu işi yapabileceğine inanmayan kadınlarımız şimdi ayaklarının üzerine basıyor ve kendinden emin bir şekilde yaptıkları işe sarılıyor. Bize çok güzel bir yol açtınız, biz de devamını getireceğiz. Hayalimizde köyümüzde yöresel lezzetlerimizi tanıttığımız küçük bir restoran açmak vardı. İnşallah bu hayalimizin ilk adımını Ramazan ayında atacağız. Gerçekleştirdiğimiz bu proje hem adımızı duyurmamıza hem de deneyim kazanmamıza vesile oldu." dedi. - İSTANBUL