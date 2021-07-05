Yerel müzisyenlere Büyükşehir'den anlamlı destek - Son Dakika

Pandemi döneminde zor günler yaşayan müzisyenler, Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu organizasyonu ile yeniden seyircileriyle buluştu. Karamürsel Sahili, müzisyenlerin notaları ve Karamürsellilerin onlara katılımıyla adeta bayram yerine döndü.

YENİDEN SAHNEYE DÖNÜŞ

Yerel müzisyenler için etkinliklerin düzenlendiği Karamürsel Sahil Kordon'da sahne kuruldu. Sahnede etkinlikler boyunca yerel sanatçılar müzik yaparak, mesleklerine yeniden dönüşün de bir anlamda kutlamasını yaptı. Mustafa Aksüt, Hakan Akyıldız, Emirhan Yıldır, Aybars Yıldız Anıl, Yasin Arslan, Barış Aru, Hasbi Fidan, Figen Özdil, Gökhan Salih Karataş, Barış Arıl, Onurcan Kıymaz ve Kamil Ateş'ten oluşan ilk grup, gün batımına yakın saatlerde performanslarıyla büyük ilgi gördü.

YEREL SANATÇILAR ETKİNLİKLERİNDE SEYİRCİSİ İLE BULUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde zor günler geçiren Kocaelili yerel sanatçılara destek verecek. 12 ilçede gerçekleştirilecek Kocaeli'de Yaz Neşesi etkinliklerinde yaklaşık 500 Kocaelili sanatçı açık alanlarda kurulacak sahnelerde seyircileriyle buluşarak, performanslarını sergileme imkânı bulacak.