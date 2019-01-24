Son Dakika Haberleri: Yerel Projeler Tanıtıldı

Yerel Projeler Tanıtıldı

38 dakika önce

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Yerel projeleri' tanıttı.

Yerel Projeler Tanıtıldı, System.String[]
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Yerel projeleri' tanıttı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan ve projelerin tanıtımıyla devam eden programda Kütahya'da bir yılda 221 genç çiftçiye 6,6 milyon TL destek verildiği, 9 bin gıda denetimi yapıldığı ve 355 bin ton süt, 12 bin ton kırmızı et, 3 bin ton beyaz et üretimi gerçekleştirildiği açıklandı.

2019 yılı tasarruf yılı olmasına rağmen bütçenin 2018 yılına göre üç kat artırıldığını belirten Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt, "Bu anlamda bununla yetinmeyerek yerel proje rezervlerimizden 3 adet projemiz bakanlık tarafından desteklenmiştir. 14 yerel projeye uygulama gerçekleştirilecek ve 1,2 milyon TL kaynak tahsisi sağlandı" dedi.

2019 Yılı Yerel Projeler Tanıtım Programı, Sürü Yönetim Sertifika Töreni ile Kimyasal Kullanmadan Arıcılık Yapmak ve Apiterapi Projesi kapsamında kadın girişimci Kadriye Semercioğlu'na plaket takdim edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı Sayısal Loto'nun Büyük İkramiyesi Ankara'nın Polatlı İlçesine Çıktı

Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız Mahsun Kırmızıgül'ün Annesini Soyan 3 Türkmenin, 15'er Yıla Kadar Hapsi İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:45:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Projeler Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]