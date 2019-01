Yerel Seçim 2019: Chp-İyi Parti İttifakında Sorunlar Nasıl Aşıldı, Hangi İlde Kim Desteklenecek?

CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında 14 Kasım 2018'de başlayan yerel seçim ittifakı görüşmeleri, 23'ü büyükşehir toplam 50 il ve bu illere bağlı çok sayıda ilçede işbirliği yapılması kararıyla sonuçlandı.İki parti arasında zaman zaman tıkanan ve bir ara "bitme" noktasına gelen, görüşmelerin nihai sonucu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne giden Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Liderler ne mesaj verdi?Kılıçdaroğlu yaptıkları işbirliğiyle ilgili "Demokrasi ve huzur içinde beraber yaşamak mücadelesi veriyoruz. Tüm belediye başkanlarının hiçbir ayrıcalık ve ayrımcılık yapmadan yönetmesini istiyoruz" mesajı verdi.Yapılan işbirliğinin önemine değinen Akşener, CHP ve İYİ Parti adına ittifak görüşmelerini yürüten parti yöneticilerine teşekkür etti.Akşener, "Görüşmeleri yürüten arkadaşlarımız zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ama iyiler" diye espri yaptı."Biz yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz" sözleriyle de AKP ve MHP'ye sitem eden Akşener, kendilerinin kutuplaştırıcı bir üslup ve seçim kampanyası yürütmeyeceklerini vurguladı. Uzlaşma nasıl sağlandı?İki parti arasında yürütülen görüşmeler Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde uzlaşma sağlanamaması üzerine tıkanmış ve 12 Aralık'ta iki parti liderinin görüşmesi ile aşılmıştı.CHP görüşme heyetinden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı çıkarmış ve yerine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirmişti.Heyetteki görev değişiminin ardından iki parti arasında mümkün olan en geniş uzlaşma arandı ancak uzlaşma sağlanamayan kritik yerlerde, ilk örneği Mersin'de ortaya konulan "her partinin kendi adayını çıkarması" formülü devreye sokuldu.Bu kapsamda Mersin'in yanısıra, Ordu'nun da aralarında bulunduğu 24 ilde iki parti de kendi adaylarını gösterecek.Ordu'da İYİ Parti il örgütü AKP'den istifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i adaylık için önermiş ancak Şahin'in iki partinin ortak adayı olmak istediği kulislere yansımıştı. Şahin ismi CHP'de kabul görmemişti. Yine uzun süredir pazarlık konusu olan Muğla'nın Bodrum ve Ankara'nın Etimesgut ilçelerinde de her iki partinin kendi adayını çıkarması benimsendi. Celal Doğan formülü çöktüVarılan uzlaşma doğrultusunda, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacak ve CHP'nin adaylarını destekleyecek. Buna karşın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Konya, Manisa Sakarya, Samsun ve Trabzon Büyükşehir'de ise CHP aday çıkarmayacak ve İYİ Parti'nin adaylarını destekleyecek.Gaziantep'in İYİ Parti'ye bırakılmasıyla İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı olacağı açıklaması yapan Celal Doğan'ın adaylık şansı ise kalmadı. İYİ Parti kaynakları, HDP'li bir ismi aday göstermelerinin mümkün olmayacağını ifade ediyorlar.İki parti Muğla'da ittifak yapma kararı almalarına karşın, bu ilin ilçelerinin tamamına yakınında ise kendi adayları ile yarışacaklar. Buna karşın, Manisa'nın tüm ilçelerinde ise ittifak yapılacak.CHP belediyelerini koruduİki parti büyükşehirler dışında toplam 27 ilin belediye başkanlığı için işbirliği kararı aldı.Buna göre Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti aday çıkarmayacak ve CHP adayını destekleyecek. Buna karşın, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat, Yozgat'ta ise İYİ Parti'nin adayı desteklenecek.İki partinin vardığı uzlaşmaya göre İYİ Parti'ye ağırlıklı olarak milliyetçi oyların yüksek olduğu İç Anadolu, Karadeniz illeri bırakılırken, CHP kendisinde olan tüm belediyeleri korudu. 3 büyük ilde CHP ağırlığıİki parti arasında daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin CHP'ye bırakılmasında uzlaşmıştı.Bu kentlerin ilçelerinde ittifak yapılan yerlerde CHP ağırlığı dikkat çekiyor.İstanbul'da 25 ilçede CHP'nin adayının desteklenmesi benimsenirken, Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane olmak üzere sadece 4 ilçede İYİ Parti'nin adayı desteklenecek. Aralarında Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye'nin de bulunduğu 10 ilçede ise iki parti de kendi adaylarıyla yarışacak.CHP'nin "kalesi" olarak nitelendirilen İzmir'de ise sadece 2 ilçe, Tire ve Kiraz İYİ Parti'ye bırakıldı. 23 ilçede CHP'nin adayının desteklenmesi; Karşıyaka ve Konak'ın da aralarında bulunduğu 5 ilçede ise partiler kendi adaylarını çıkaracak.Ankara'da Yenimahalle, Polatlı, Elmadağ, Ayaş'ta CHP, Gölbaşı, Kazan, Nallıhan ve Kızılcahamam'da İYİ Parti aday çıkaracak.Aralarında uzun süre pazarlık yürütülen Etimesgut'un da bulunduğu 27 ilçede ise iki partinin kendi adayları olacak.Küskün aday önlemiİki parti, yaptıkları ittifakı görüşmeleri CHP adına yürüten Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti adına yürüten Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın imzasıyla protokole bağladı.Protokolde, "küskün adaylara" karşı önlem alınması da dikkat çekti. Protokolde bu konuda, "Her iki partiden birine aday adayı müracaatında bulunmuş ancak adaylaştırılmamış kişiler, diğer siyasi partice aday gösterilmeyecektir" ifadesine yer verildi.İzmir düğümü çözülecek mi?İki parti arasındaki ittifak yapılacak yerlerin kesinleşmesinin ardından CHP Parti Meclisi'nin, pazar günü toplanarak, İzmir Büyükşehir adayı ile İstanbul'un ilçelerinde adaylarını netleştirecek. Son anda bir değişiklik olmazsa CHP'nin İzmir adayının Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olması bekleniyor.