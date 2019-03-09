Yerel Seçim 2019: Erdoğan 'Hemen Hesaplaşacağız' Dedi, Akşener'in Yanıtı 'Hodri Meydan' Oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletvekili de değil" dediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le "hemen hesaplaşacaklarını" söyledi. Akşener'in Erdoğan'a yanıtı "Hodri meydan!" oldu.Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Elazığ'da düzenlediği mitingde, Akşener'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.Akşener için, "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bak şu anda birileri cezaevinde süre dolduruyor. FETÖ'cüler dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin."Akşener ise Erdoğan'ın eleştirilerine Twitter hesabından yanıt verdi:Suç duyurusunda bulunmuştu Erdoğan Perşembe günü, Denizli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak mitingde söylediği sözler nedeniyle Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulunmuştu.Avukat Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Akşener'in mitingdeki şu sözleri nedeniyle bu yola başvurulduğu belirtilmişti:"Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer, size terörist dediler, iyi misiniz? 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimize düşürerek bu politikayı 17 yıldır sürdürüyor."Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Şubat'ta Denizli'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığını söylemişti:"Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var. Bunun içinde CHP, PKK'nın siyasi temsilcisi HDP, söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var, bir de Saadet var. Dikkat ediyorum Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adaylarının resimleri var ama CHP'nin, HDP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar."Milletim terör örgütünün desteklediği adaya oy verir mi? '15 Temmuz'da haberim olsa gelirdim.' diyor. Milyonlar sokağa dökülmüş. Benim milletim böyle birine oy verir mi?' Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında vurguladığı husus, Millet İttifakı'nın başta PKK ve FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle olan ilişkisidir."Erdoğan Perşembe günü Mardin mitinginde Akşener'e hitaben "Utan utan. Sen ne terbiyeden muafsın ya" demiş, Siirt mitinginde de "Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?" diye konuşmuştu.