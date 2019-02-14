Yerel Seçim: AKP ve MHP Neden İttifakı Genişletti, Akşener'in Yorumu Ne Oldu?

AKP kaynakları, kamuoyu araştırmalarına göre anketlerde geride olan siyasi partinin, açıkladığı adayını geri çekerek tek adayla seçime gidilmesinin hedeflendiğini, 20 kadar ilde ittifaka gidileceğini söylüyor.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday listelerinin teslimine 1 haftadan az bir süre kaldı. Siyasi partiler, aday listelerini 19 Şubat Salı günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.



Genel seçimlerdeki Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere de taşıyan AKP ve MHP, bir kez daha masaya oturarak, ittifakı genişletme çabası içine girdi.



AKP kaynakları, kamuoyu araştırmalarına göre anketlerde geride olan siyasi partinin, açıkladığı adayını geri çekerek tek adayla seçime gidilmesinin hedeflendiğini, 20 kadar ilde ittifaka gidileceğini söylüyor.



İYİ Parti ise CHP ile ittifak görüşmelerini artık belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi noktasında sürdürüyor. Genel Başkanı Meral Akşener, AKP-MHP hattındaki son gelişmeleri "korkunun işareti" olarak yorumladı. Akşener, "Yıkılmaz algısı patır kütür çöküyor şu anda" dedi. Gerideki parti adayını çekecek



AKP ve MHP'de ittifak görüşmelerini, iktidar partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da olan Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz sürdürüyor. Özhaseki ve Durmaz, birkaç gün önce yeniden ittifak masasına oturdu, ittifakın tüm illerde yapılıp yapılmayacağını değerlendirmeye aldı.



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bir grup gazeteciyle sohbetinde, MHP ile ittifakın genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekti.



Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan prensip anlaşması doğrultusunda, hangi ilde hangi partinin adayı öndeyse, diğerinin ittifak ortağı lehine adaylığını çekeceğini açıkladı.



Çalışmaların belli noktaya gelmesinin ardından Erdoğan ve Bahçeli'nin yeniden bir araya gelip, ittifaka son noktayı koymaları bekleniyor. Kürt seçmen endişesi mi?



İki partiyi yeniden ittifak masasına oturmak zorunda bırakan nedenlerden birinin, yapılan kamuoyu araştırmaları ve sahadan gelen analizler olduğu belirtiliyor. Özellikle HDP'nin İstanbul, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu Batı'daki bazı yerlerde aday çıkarmayarak, CHP-İYİ Parti bloğuna dolaylı destek vermesi nedeniyle AKP'nin yeniden durum değerlendirmesi yapmak zorunda kaldığına işaret ediliyor.









Kulislerde, HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde Kürt seçmenin CHP adaylarına yöneleceği ve böylece İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı iller ile önemli ilçelerde seçimlerin kaybedilebileceği endişesi nedeniyle AKP ve MHP'nin ittifakı genişletme gereği duyduğu yorumu yapılıyor. CHP ve HDP'li belediyeler hedefte



İki partinin yeniden ittifak yapmasındaki bir başka neden olarak ise halen CHP ve HDP'nin elinde olan belediyeleri alma hesabı gösteriliyor.



İYİ Parti'nin de "HDP adayının kazanmaması için" aday çıkarmama kararı aldığı Iğdır ile Kars, Çanakkale, Giresun, Sinop, Burdur; AKP kulislerinde ittifak kapsamına alınacak yeni illere en yakın yerler olarak görünüyor.



Bu kapsamda AKP'nin Iğdır ve Kars'ta adaylarını çekebileceği, buna karşılık, halen CHP'de olan Burdur, Giresun, Çanakkale ve Sinop'ta ise MHP'nin adaylarını çekip, AKP adayını desteklemesi üzerinde duruluyor.



Kars'taki en önemli açmazı ise Kürt kökenli bir ismi, Ensar Aydoğdu'yu aday gösteren AKP'nin, bu ismi çekmesi halinde partili seçmenin oyunun HDP adayı Ayhan Bilgen'e kayması olasılığı oluşturuyor.



MHP'nin oylarının sembolik düzeyde kaldığı, HDP'nin elindeki Doğu-Güneydoğu'daki bazı illerde de MHP'nin aday çıkarmaması, MHP'nin buralarda temsilini sağlamak için de belediye meclis üyeliği için iki parti adaylarının tek listeden gösterilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Akşener: Korkunun işareti



Peki AKP ve MHP bloğunun yeniden ittifak masasına oturması ve ittifak ortaklarının daha önce açıkladığı adaylarını geri çekme kararını muhalefet cephesi nasıl okuyor? Aynı yöntem CHP ve İYİ Parti'de de uygulanabilir mi?



BBC Türkçe'nin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e göre AKP ve Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ilk kez, kamuoyuna tanıttığı belediye başkan adaylarını "çekme" noktasına geldi.



Akşener'e göre bu durum "korkunun işareti":



"Gördüğüm kadarıyla Tayyip Bey bugüne kadar hiç yapmadığı işleri yapmış olacak. Kimi aday gösterirse göstersin hiç aday geri çekmedi. Doğru-eğri, arkasında durdu. Şimdi ilk defa bunu yapacak. Şimdi bunun sahadaki algısı ne olacak? Yani yıkılmaz algısı patır kütür çöküyor şu anda."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sebze fiyatlarındaki artışa yönelik eleştirilere yanıt verirken, askerlerin kullandığı "mermi fiyatını" gündeme getirmesinin de son derece dikkat çekici olduğunu düşünen Akşener, bu korkunun Erdoğan'a hatalar yaptırdığını düşünüyor:



"Mermiyi niye söylersin? Onun yapmayacağı bir iş bu. Bir endişe var gerçekten. Korku ve endişe hata yaptırır. Daha doğrusu odaklanmayı engeller. Ben endişeli görüyorum, endişe asabiyet yaratır." Muhalefet ittifakı genişler mi?



AKP ve MHP ittifakı genişletmek için yeniden masaya otururken, muhalefet cephesi, görüşmelerin sonuna geldi. Akşener'in verdiği bilgiye göre artık sadece belediye meclis üyelikleri için görüşmeler yürütülüyor, bazı yerlerde ise "sandık ittifakı" yapılması il ve ilçe örgütlerine bırakılmış durumda.



Ayrı adaylarla girilecek bazı illerde, Cumhur İttifakı ortakları gibi adayın teke indirilip indirilmeyeceği konusunda ise Akşener, "Bildiğim kadarıyla görüşmeleri bağladık, bitti. Belediye Meclis üyesi paylaşımı yapılıyor. Orada genel merkezler işin içinde yok ama sorun çıkmaz" görüşünü dile getirdi.



Görüşmelerde yeni bir uzlaşma sağlanmazsa CHP ve İYİ Parti, çok sayıda ilçenin yanı sıra, 23'ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde seçime ittifak yaparak girecek.



İYİ Parti, aday listelerinin YSK'ya tesliminden hemen sonra da 20 Şubat'da aday tanıtım toplantısı yapıp, seçim bildirgesini açıklayacak.

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