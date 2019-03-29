Yerel Seçim Hazırlıkları
42 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin hazırlıkları sürüyor.
Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin hazırlıkları sürüyor.
İlçe Seçim Müdür Vekili Emre Sezgin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimler için Bağlarbaşı
Ortaokulu Spor Salonunu düzenlediklerini belirtti.
Oyları, Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonunda teslim alacaklarını ifade eden Sezgin, seçim günü sandık kurullarında 2 bin 700, seçim kurulunda ise 100 kişinin görev yapacağını söyledi.
Sezgin, ilçe genelinde biri seyyar olmak üzere toplam 418 sandık kurulacağını vurgulayarak, 140 bin 541 kişinin oy kullanacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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