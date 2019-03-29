Son Dakika Haberleri: Yerel Seçim Kampanyalarında Yeni Nesil İnteraktif TV Teknolojileri Kullanıldı

Yerel Seçim Kampanyalarında Yeni Nesil İnteraktif TV Teknolojileri Kullanıldı

17 dakika önce

DSP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Sarıgül, Türkiye'de ilk kez siyasette Addressable TV kullanımını gerçekleştirdi.

Yerel Seçim Kampanyalarında Yeni Nesil İnteraktif TV Teknolojileri Kullanıldı, System.String[]

Seyirci ile interaktif iletişim kurabilme özelliği olan bu yeni nesil teknoloji ile Şişli Belediye başkan adayı olarak Sarıgül, lokasyon hedeflemesi gerçekleştirerek kampanyasını Şişli ilçesindeki televizyonlarda göstermiş oldu. TVekstra mecrası ile ortaklaşa yürütülen bu kampanyada, kampanya yalnızca günün ilgili saatlerinde yayınlayarak hedef kitlenin doğru zamanda yakalanması sağlandı. Televizyon üzerinde, yayın esnasında L banner olarak tasarlanan ana reklam içeriği, 15 farklı internet sayfasına yönlendirildi ve böylelikle daha önce yapılmış olan farklı hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler de, aynı yayın üzerinden seyirci ile anlık paylaşılabildi. Böylelikle sayfayı tıklamış olan kullanıcıların mevcut duygu durumları ve adaya karşı olan tutumları net bir sayısal veri olarak ölçümlenebildi.

Seyirci ile televizyon üzerinden anlık iletişim kurulabilen ve dijital dünyanın metrikleriyle ölçümlenebilen TVekstra mecrası, ilk kez bir siyasi kampanya için kullanılmış oldu. Mecra, bölgesel ve data hedeflemesiyle daha bir çok benzer kampanyaya katma değer sağlamayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:18 Kaynak: Bültenler

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:35:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçim Kampanyalarında Yeni Nesil İnteraktif TV Teknolojileri Kullanıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]