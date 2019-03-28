Yerel Seçim Maratonu Sayısal Verilere Yansıdı
1 saat önce
Yerel seçim maratonu sayısal verilere yansıdıANKARA - 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi parti liderlerinin sergiledikleri performanslar sayısal verilere yansıdı.
Yerel seçim maratonu sayısal verilere yansıdı
ANKARA - 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi parti liderlerinin sergiledikleri performanslar sayısal verilere yansıdı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde siyasi parti liderlerinin sergilediği miting performansları sayısal verilere yansıdı. Liderlerin yaptığı mitinglerin sayısal dokümanlarında, AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 8 ülke, 59 şehir olmak üzere 98 miting yaparak toplamda 85 bin 766 km kat etti. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 22 şehir 43 miting yaparak 19 bin 519 km kat etti. İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
ise 22 şehirde 50 miting yaparak 16 bin 192 km kat etti. Genel performanslarda sayısal ortalama ise Recep Tayyip Erdoğan
%71, Kemal Kılıçdaroğlu %10, Meral Akşener %14 performans sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:52 Kaynak: İHA
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