Son Dakika Haberleri: Yerel seçim öncesi Moskova'da düzenlenen eylemde onlarca kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Haber

Yerel seçim öncesi Moskova'da düzenlenen eylemde onlarca kişi gözaltına alındı

12 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye meclisi üyeliğine aday bazı kişilere seçimlere katılma hakkı verilmemesi üzerine binlerce kişi sokaklara çıktı. Polis en az 25 kişiyi gözaltına aldı

Yerel seçim öncesi Moskova'da düzenlenen eylemde onlarca kişi gözaltına alındı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye meclisi üyeliğine aday bazı kişilere seçimlere katılma hakkı verilmemesi üzerine binlerce kişi sokaklara çıktı. Polis en az 25 kişiyi gözaltına aldı.

Moskova İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalifliği ile tanınan adayların da seçimlere katılabilmesini talep etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericelere polis müdahale etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir" Çin'de bulunan 100 yıllık Jianghan Oteli yandı Trump'tan kadın kongre üyelerine ırkçı çıkış: Geldiğiniz ülkelere dönün İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliğini uyardı: Uymazlarsa bizde uymayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:42:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel seçim öncesi Moskova'da düzenlenen eylemde onlarca kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]