Yerel seçim öncesi Moskova'da düzenlenen eylemde onlarca kişi gözaltına alındı
12 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye meclisi üyeliğine aday bazı kişilere seçimlere katılma hakkı verilmemesi üzerine binlerce kişi sokaklara çıktı. Polis en az 25 kişiyi gözaltına aldı
Rusya
'nın başkenti Moskova
'da, belediye meclisi üyeliğine aday bazı kişilere seçimlere katılma hakkı verilmemesi üzerine binlerce kişi sokaklara çıktı. Polis
en az 25 kişiyi gözaltına aldı.
Moskova İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık, Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e muhalifliği ile tanınan adayların da seçimlere katılabilmesini talep etti. Hükümet
karşıtı sloganlar atan göstericelere polis müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:22
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