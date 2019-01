Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz." dedi.



Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"nda partililere hitap etti.



Milletin huzuruna çıktıklarında diğer partilerden ve adaylardan farklı olarak anlatacakları bir başarı hikayeleri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Onların nesi var? Hiç. Üstelik bu fi tarihinde kalmış bir hikaye de değildir, halen devam ediyor. Evet, biz yaptığımız hizmetlerle, ortaya koyduğumuz icraatlarla, hayata geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz projelerimizle milletimizin karşısına çıkıyoruz." diye konuştu.



Erdoğan, Ankara'nın son 16 yılda yaptıkları 120 milyar liralık yatırımla bu hizmetlerden en çok payı alan şehirlerden biri olduğuna işaret ederek, bu kaynakla Başkente 15 bin 621 yeni derslik, 10 bin 501 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları kazandırdıklarını ve gelecek 3 yıla kadar da 13 bin 800 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları daha kazandıracaklarını söyledi.



Ankara'da son 16 yılda 4'ü devlet olmak üzere toplam 12 üniversite kurduklarını, bugün 300 bin üniversite öğrencisinin Başkentte öğrenim gördüğünü anlatan Erdoğan, kente 32'si hastane, toplam 137 sağlık tesisi kazandırdıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bunları Bay Kemal filan bilmez, haberi yoktur, inanın." ifadelerini kullandı.



Yatırım bedeli 3 katrilyon lirayı aşan 3 bin 704 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi'ni çok yakında açacaklarını, 3 bin 577 yataklı Etlik Şehir Hastanesi'nin inşaatının da sürdüğünü belirten Erdoğan, Ankara'da 95 bin konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi.



Otoyol ve yüksek hızlı tren hatları



Ankara'nın 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu bin kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu 2020 yılında hizmete açacaklarını, Ankara-Sivrihisar Otoyolu projesinin de 2023 yılında hizmete gireceğini bildirdi.



Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik Sakarya Kocaeli ve İstanbul'la hızlı tren hatlarıyla bağladıklarını, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir yüksek hızlı tren projesinin yapımı ve Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattındaki çalışmalarının da süratle devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Ankara'ya yüksek hızlı tren garını biz kazandırdık. Başkentray'ı hizmetinize sunduk. Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını biz yaptık. Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro uzantısının yapımı devam ediyor. 2020 yılına kadar tamamlanıyor. Kuyubaşı-Gar-Kızılay hattında da etüt projesini tamamladık." diye konuştu.



Savunma sanayisi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Mücadelesi'nin, 15 Temmuz direnişinin başkenti Ankara'nın son 16 yılda savunma sanayisinin başkenti, kalbi konumuna geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında bulunan 4 firmamız Başkentimizdedir. 2017 yılında yaklaşık 7 milyar doları aşan üretim gücüne ve yaklaşık 2 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaşan savunma sanayimizin yüzde 80'i Ankara merkezlidir. 2018 yılının ilk 11 ayında Ankara'nın savunma sanayinde yaptığı ihracat 873 milyon dolardır. Bu rakam toplam savunma sanayi ihracatımızın neredeyse yarısına tekabül ediyor. 2002 yılından bugüne savunma, güvenlik, havacılık ve uzay alanlarında çok önemli gelişmeler yaşandı. Birçok milli projemizi uygulamaya koyarak, başarılı sonuçlar elde ettik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel bir güç haline getireceğiz."



Erdoğan, Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduklarını, havacılık alanında üretim yapacak ilk fabrikanın bu bölgede şubat ayında faaliyete başlayacağını bildirdi.



Ankara'ya Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni kazandırdıklarının altını çizen Erdoğan, "Artık kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz. Geçen ay uzay ajansımızı kurduk. Ankara Adliye Sarayı ile Gençlik Parkı arasındaki Atatürk Kültür Merkezi alanında Ankara Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nu inşa ediyoruz. AKM ve Hipodrom'un bulunduğu alandan Külliyemize kadar olan kesime ve Gölbaşı'na millet bahçeleri yapıyoruz." dedi.



-"Buna hayran kalacaksanız"



Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin yarın bunları etraflıca anlatacağını ifade ederek, millet bahçeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Bunların, Ankara'ya yaptıkları hizmetlerin özetinin özeti sayılabilecek bir bölümü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, millet kıraathanelerinin de aynı şekil ve hızla devam edeceğini vurguladı.



Erdoğan, "Yarın yine sizlere bir başka müjdeyi de başkan adayımız verecek. O da biraz gecikti ama projesi hazır olan Ankara'daki özellikle stadyumu sizlere açıklayacak. Sizler de animasyonda o projeyi gördüğünüz zaman hepiniz buna hayran kalacaksanız." dedi.



Seçim sürecinde semt semt, mahalle mahalle, ilçe ilçe tüm bu hizmetlerin Başkentlilere anlatılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, yarın bunlarla ilgili kitapçık ve broşürlerin dağıtılacağını söyledi. Erdoğan, "Yaptıklarımızı anlatacağız ki yapacaklarımız için destek alalım." değerlendirmesinde bulundu.



"Her seferinde bunları ifşa ediyor"



AK Parti olarak kuruldukları günden beri hep istikamet sahibi olmalarının önemli özelliklerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Milletimiz nereye bakıyorsa, biz de oraya bakıyoruz. Milletimiz hangi hayalleri kuruyorsa, biz de aynı hayallerle aynı hedeflere yürüyoruz. Milletimiz hangi dertlerden bizarsa biz de onları çözmek için mücadele ediyoruz. Bunun için vesayetinden darbecisine, teröristinden ekonomik tetikçisine kadar içeride ve dışarıda karşı karşıya gelmedik kimse bırakmadık. Hamdolsun girdiğimiz her mücadeleden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle başarıyla çıktık. Bir de istikameti belirsiz, dolayısıyla rengi ve kimliği karışık, geçmiş sicili, bugünkü duruşu bozuk tipler var. Maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı başta olmak üzere yönetim kademeleri ve adaylarıyla büyük ölçüde bu hastalıklarla malüldür. Girmedik kılık bırakmıyorlar ama milletimiz makyajın altındaki yüzü çok iyi bildiği için her seferinde bunları ifşa ediyor. Cenap Şahabettin'in ifadesiyle 'kargayı sesinden tanıyor bu millet."



"Kargayı sesinden tanıyan bir millet var"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin mahalli seçimler öncesi herkese gülücük dağıtmaya başladığını belirterek, "Camilere gidiyorlar maşallah. Allah ziyade etsin. Allah kabul etsin. Ondan sonra bakıyorsunuz vatandaşla olan münasebetler geçmişte olduğu gibi çok farklı. Tabii artık 'kargayı sesinden tanıyan' bir millet var. Bir yandan bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle 'al takke, ver külah' ilişki içindeler. Diğer yandan kendilerini çok farklı bir kulvarda konumlandıran başka partilerle pazarlık halindeler. Biz sizin terör örgütünün parlamentondaki uzantılarıyla veya terör örgütünün ta kendileriyle nasıl 'al takke, ver külah' yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı ittifak desek ittifak değil. Çünkü ittifak dediğiniz belirli ilkeler ve amaçlar çerçevesinde kurulur." ifadelerini kullandı.



Cumhur İttifakı'nın ilkelerini ve amaçlarına hep vurgu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz. Her fırsatta teröristlere arka çıkmanın, onların diliyle bizlere saldırmanın başka bir adı olamaz. Nerede mi işte Avrupa'da, Almanya'da, terör örgütünün Avrupa Parlementosu'daki temsilcileri ile nasıl birlikte resim çektirdiklerini, ellerinde terör örgütünün paçavralarıyla poz verenlerle nasıl yan yana durduklarını Bay Kemal'in hep birlikte gördük, görüyoruz, biliyoruz. Kendi ülkesini gidip, yabancılara şikayet etmenin, Türkiye'nin aleyhindeki kampanyalara malzeme vermenin başka bir adı olamaz. Bizim milletimiz her şeyi affeder ama ihaneti affetmez. Mart seçimleri aynı zamanda bu gerçeğin tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına da vesile olacaktır. Yeter ki biz davamızdan, ahlakımızdan, hizmete ve gönüllere talip olma siyasetimizden taviz vermeyelim. Hep söylediğim gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Ankara olacağız, Türkiye olacağız."



Ankara'nın kurulduğu günden beri olduğu gibi 31 Mart'ta da tüm gücüyle AK Parti'ye sahip çıkacağını söyleyen Erdoğan, şu andan itibaren "durmak yok, yola devam" ifadesini kullandı.



"Asla oy kaybı diye bir şey kabullenemeyiz"



Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarının yoğun bir çalışmanın içerisine girmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, rehavetin asla olmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah yapacağınız sandık esaslı çalışmalarla birlikte seçim gününde kim hangi sandıkta görev alırsa, sandıktaki görevine dört dörtlük sahip çıkacaktır. Asla oy kaybı diye bir şey kabullenemeyiz. Zaten bunları yaptığımız andan itibaren bakacaksınız, netice çok farklı olacak. Hele hele o gün saat sabah 6'da hemen sandık mahallinde olacaksınız. ve sandık mahallinde olmak suretiyle de orada duruma hakim olacaksınız. Sandık başkanı geldiği zaman belli bir saati var biliyorsunuz, o saatte gelmeyenlerin yerine önce gelen kimse, sandık müşahidi olarak orada bulunanlar ve sandık kurulu üyesi olarak oraya gelmiş olan arkadaşlarımız görevleri devralacaktır. Buna çok dikkat edeceğiz."



Seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edeceklere başarılar dileyen Erdoğan, hizmet yarışında bayrağı devredeceklere şahsı, partisi ve milleti adına teşekkür etti.



