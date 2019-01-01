Yerel seçim süreci bugün başladı
38 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci bugün başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci bugün başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:40
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