Son Dakika Haberleri: Yerel seçim süreci bugün başladı

Yerel seçim süreci bugün başladı

38 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci bugün başladı.

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Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci bugün başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:40 

Ekonomi
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