Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" Programı
1 saat önce
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, Eskişehir
'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Eskişehir'de çeşitli temaslarda bulunan Demircan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" konulu programa katıldı.
Demircan, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatının enerjisinin çok yüksek olduğunu belirterek, bütün teşkilatın yerel seçime odaklandığını kaydetti.
Eskişehir'in çok daha iyiyi hak ettiğini anlatan Demircan, şöyle konuştu:
"Eskişehir üretimiyle, hizmetiyle, ticaretiyle çok daha iyi yerlere gelebilir. Marka hizmet ve malların üretildiği bir dünya, şehri olma sürecinde belediye başkanı adayımızın ciddi hazırlıklarının olduğunu gördük. Bundan mutlu oldum. Eskişehir'in hak ettiği sıçramayı yapması için bütün teşkilatın enerjisi yerinde. Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı var. Bunu hissettim."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:10 Kaynak: AA
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