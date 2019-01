Yerel Seçimden 'Fenomen Başkanlar' Çıkacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın yerel seçimlerde ses ve görüntü kirliliğinin engellenmesi için sosyal medyadan kampanyaları yapacaklarını açıklaması üzerine Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan da, "Afiş dönemi bitti, hatta afiş asan partiler artık gençlere sempatik gelmiyor. Bu nedenle ilerleyen seçimlerde fenomen veya influencer belediye başkan adayları görebiliriz" dedi. Facebook 'ta 43, Instagram 'da 37, Twitter 'da ise 9 milyonluk kullanıcı sayısını aşan Türkiye 'de, siyasi parti ve adayları da seçim çalışmalarında önceliğini sosyal medyaya veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada "Şahsımın Twitter'da takipçi sayısı 13,5 milyona yaklaştı, dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. İnternet kullanımı yaygınlaşıyor. Araç giydirmeleri ve açık hava reklam kanallarını, gazete ve televizyon reklamlarını gürültü ve görüntü yapmadan devam edeceğiz. Böylece şikayetleri de tümüyle ortadan kaldırmış olacağız" demişti."FENOMEN VEYA INFLUENCER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI GÖREBİLİRİZ"Her ilin 'meşhur' sosyal medya kullanıcıları olduğuna dikkat çeken USMED Başkanı Said Ercan, "Bundan sonraki seçimlerde fenomen veya influencer belediye başkan adayları görebiliriz. Youtuberların yükselişi sürüyor, yerel seçimde de sosyal medya kampanyalarını sıklıkla görebiliriz. Aday ve fenomen buluşmaları, sosyal medya kullanıcılarıyla etkinlikler, sosyal medya hediye kampanyaları, canlı yayınlar gibi bir çok etkinlik bu seçimde aktif bir şekilde kullanılacaktır" diye konuştu."SOSYAL MEDYA DUVARLARI AKTİF KULLANILACAK"Oy kullanmaya çok istekli olmayan gençlerin sosyal medya aracılığıyla sandığa çekilmeye çalışılacağını belirten Said Ercan, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı bu seçimde sokakları değil sosyal medyayı daha etkin kullanacağız dedi. Afiş dönemi bitiyor hatta afiş asan partiler artık gençlere sempatik gelmiyor, sosyal medya duvarları isteğe bağlı olduğu için ilgili seçmeni yakalamak ve siyasal iletişim motivasyonunu arttırmak için daha modern bir çözüm olarak göz çarpıyor. Yerel seçimde sosyal medya duvarları Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar aktif kullanılacak" ifadelerini kullandı."DAHA FAZLA SEÇMENE ULAŞILIYOR"Sosyal medyanın partilerin sesini duyurmada kullandığı etkili bir araç olduğuna dikkat çeken Ercan, yaş gruplarına göre farklı sosyal medya kullanıcı olduğunu belirterek, "Facebook kullanımı gençlerde hiç olmadığı kadar düştü. Instagram 18-24 yaş arası en çok kullanılırken facebook 25-34 yaş arası en çok kullanım görülüyor. Snapchat ise 18 yaş altı daha çok kullanım yapılıyor yani Snapchat'te yapılan bir siyasal iletişim kampanyası etkili olmaz. Nüfus ve kullanım oranına baktığımızda Instagram'da dünya 2'ncisiyiz. Instagram, her kesimden insanın buluştuğu yer. Burada lokasyon bazlı reklamlar verilebilir, yerel seçim olduğu için reklam verirken seçim bölgesi ve yaş seçilebilir bu da tarihte hiç olmadığı kadar muhatap kitleye ulaşmayı kolaylaştıran bir teknoloji. Öte yandan metropol şehirler ve Türkiye'nin batısında Facebook azalırken Anadolu'da ise kullanım devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu."TEK TARAFLI İLETİŞİM TARİHE KARIŞTI"Sosyal medyanın çift taraflı etkileşimi mümkün kıldığını kaydeden Ercan, bununlar birlikte tek taraflı iletişimin tarihe karıştığını söyledi. Artık herkesin bir konuda fikri olduğunu ifade eden Ercan, şöyle devam etti:"Bilgiye ulaşım kolaylaştı. Böylesi bir ortamda, seçmenle birebir iletişime geçen, onları dinleyen, sorularına cevap veren partilerin ve adayların sempati oluşturması ve seçmeni iknası daha kolay olacak, iletişime açık, teknolojiyle arası iyi olan adaylar gençleri sandığa çekebilecek. Bu aşamada videoları iyi kullanan grafiklerine özenen ve takipçi sayısı yüksek olan adaylar başarı hale gelebilecek. Gençler artık teknolojiye bir ideoloji olarak bakıyor ve orta yaşın üzerindeki ideolojik bilgiler ile sandığa gitmiyor." - İstanbul