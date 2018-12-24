Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

53 dakika önce

CHP Gaziantep İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, belediye başkan adaylarının Mustafa Köse olduğunu bildirdi.

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CHP Gaziantep İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, belediye başkan adaylarının Mustafa Köse olduğunu bildirdi.

İlçe Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Alıcı, partilerinin İslahiye Belediye Başkan adayının iş adamı Mustafa Köse olarak belirlendiğini söyledi.

Programa katılan CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da partilerindeki coşkunun 31 Mart'taki seçimlere kadar devam etmesi temennisinde bulundu.

Belediye başkan adayı olarak Köse'yi seçmekle doğru bir karar aldıklarını ifade eden Kaplan, bu tercihin ödülünü 1 Nisan'da alacaklarını belirtti.

Köse ise ilçeye hizmet için aday olduğunu dile getirerek, seçilmesi halinde güzel çalışmalar yapacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:51 Kaynak: AA

Gaziantep, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Köse, Islahiye, Güncel
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