Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yerel seçimlere yönelik hedeflerini açıkladı.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yerel seçimlere yönelik hedeflerini açıkladı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin 17 yılda her alanda büyük başarılara imza attığını belirtti.

Ekonomik sıkıntılar ve siyasi iktidarsızlıkların AK Parti hükümetiyle sona erdiğine işaret eden Kılıç, "Türkiye daha önce kendi içindeki sorunlarla uğraşırken bugün dünya siyasetine yön veriyor." ifadesini kullandı.

Yerel seçime değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Her siyasi partinin seçimlerde en yüksek başarıyı elde etme hedefi var. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne talibiz, bunu sürekli dile getiriyoruz. Onun yanı sıra bütün ilçe belediyelerini de kazanmayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Resmen Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:09:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]