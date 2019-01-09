Yerel Seçime Doğru

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1 saat önce
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve öğrencilerle görüştü.
AK Parti Nevşehir
Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve öğrencilerle görüştü.
Kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret eden Arı, belediye başkanı seçildiği takdirde, şehrin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için hayata geçirmeyi planladıkları projelerini anlattı.
Arı, "Bizler hayallerimizi hayata geçirme imkanı bulursak bu şehri marka şehir haline getirirken hiç bir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.
Daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileriyle buluşmak için NEVÜ yerleşkesindeki kütüphaneye geçen Arı, sınava hazırlanan öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:37 Kaynak: AA
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