Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti.
Beypazarı
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz
ve Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, MHP
İlçe Başkanı Erdoğan Orhan
'ı ziyaret etti.
Orhan, Kaplan'ın ilçede Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olduğunu, seçim sürecinde yapılacak çalışmalarda birlikte hareket edeceklerini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan, 31 Mart yerel seçimlerinde Beypazarı'nda Cumhur İttifakı'nın adayının kazanacağına inandıklarını söyledi.
Nezaket ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Tuncer Kaplan da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını, belirlenen kriterler çerçevesinde çalışmalarda ortak hareket edeceklerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:12 Kaynak: AA
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