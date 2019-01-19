Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Yahşihan Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Sungur'un seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Yahşihan Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Sungur'un seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.



AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, vaktin birlik ve beraber olma ve kenetlenme vakti olduğunu söyledi.



Kimsenin Türkiye'yi zor duruma sokamayacağını dünyaya ilan etmenin zamanı geldiğini belirten Dağdelen, Yahşihan'da da Sungur'un tekrar belediye başkanı seçileceğini ifade etti.



Sungur da Yahşihanlıların desteğiyle çıraklık ve kalfalığını yüz akıyla tamamladığını dile getirerek, ustalık belgesini de almaya talip olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından seçim bürosu açıldı.

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