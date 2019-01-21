Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

38 dakika önce

İYİ Parti, Eşme'de CHP'yi destekleyecek.

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İYİ Parti, Eşme'de CHP'yi destekleyecek.

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım, CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar ile CHP Eşme İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Eşme'de belediye başkan adayı göstermeyeceklerini belirten Yıldırım, parti olarak CHP Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tozan'ı destekleyecekleri söyledi.

Sancar ise iki parti arasında yapılan görüşmelerden ittifak kararı çıktığını belirterek, kararın ilçenin ve ülkenin menfaatine olacağını savundu.

CHP Eşme Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tozan ise yerel seçimlerde başarılı olacaklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:38 Kaynak: AA

İYİ Parti, Eşme, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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