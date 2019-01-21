Yerel Seçime Doğru
38 dakika önce
İYİ Parti, Eşme'de CHP'yi destekleyecek.
İYİ Parti
, Eşme
'de CHP
'yi destekleyecek.
İYİ Parti Uşak
İl Başkanı Naci Yıldırım, CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar ile CHP Eşme İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
Eşme'de belediye başkan adayı
göstermeyeceklerini belirten Yıldırım, parti olarak CHP Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tozan
'ı destekleyecekleri söyledi.
Sancar ise iki parti arasında yapılan görüşmelerden ittifak kararı çıktığını belirterek, kararın ilçenin ve ülkenin menfaatine olacağını savundu.
CHP Eşme Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tozan ise yerel seçimlerde başarılı olacaklarını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:38 Kaynak: AA
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