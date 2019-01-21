Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

56 dakika önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş esnaf ziyaretinde bulundu.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Fuat Özgün Çalapkulu ile Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen İlbaş, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmalara değindi.

Siirt'in yaşanılır bir şehir olması için çok önemli projeleri bulunduğunu kaydeden İlbaş, şöyle konuştu:

"Dezavantajlı gruplara kadın ve gençlere yönelik önemli projeler üreteceğiz. Biz ideolojik belediyeciliğe karşı çıktık. Merkezine hizmeti almış, halkıyla bütünleşmiş, toplumun bütün kesimini içinde barındıran bir yerel yönetimden yanayız ve bunu halkımızla sağlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz

Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:30:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]