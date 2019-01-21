Yerel Seçime Doğru

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş esnaf ziyaretinde bulundu.



Beraberinde AK Parti İl Başkanı Fuat Özgün Çalapkulu ile Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen İlbaş, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmalara değindi.



Siirt'in yaşanılır bir şehir olması için çok önemli projeleri bulunduğunu kaydeden İlbaş, şöyle konuştu:



"Dezavantajlı gruplara kadın ve gençlere yönelik önemli projeler üreteceğiz. Biz ideolojik belediyeciliğe karşı çıktık. Merkezine hizmeti almış, halkıyla bütünleşmiş, toplumun bütün kesimini içinde barındıran bir yerel yönetimden yanayız ve bunu halkımızla sağlayacağız."

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