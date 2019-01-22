Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Elazığ'da yerel seçimde oy kullanılacak sandık alanlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

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Elazığ'da yerel seçimde oy kullanılacak sandık alanlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyeleri 31 Mart 2019 da yapılacak olan yerel seçimler dolayısıyla Keban ve Ağın'daki okul binalarının mevcut durumları yerinde incelendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde çalışmaları yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sandık alanlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla çalışma yapılıyor. Keban ve Ağın ilçe Milli Eğitim müdürlükleri ziyaret edilerek, okul binalarının mevcut durumları yerinde incelenip, eksikliklerini tespit ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:24 Kaynak: AA

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