Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

19 dakika önce

AK Parti Ergani belediye başkan adayı Vahit Güvensen, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti.

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AK Parti Ergani belediye başkan adayı Vahit Güvensen, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti.

Ergani Ziraat Odası ile Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Güvensen, seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi vererek, "Esnaf ve sanatkarların taleplerini biliyorum. Hayata geçireceğimiz projelerle Ergani'yi hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Ziyaretlerde AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, belediye başkan adayı, Ergani, Güncel
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