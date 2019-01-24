Yerel Seçime Doğru

AK Parti Edirne
Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Uymaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında kurum, STK
, iş adamları, esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Uymaz, yaptığı açıklamada, görevi devraldığında belediye personelinin çalışma şartlarını ve ortamlarını çağa uygun hale getireceğini belirtti.
Yeni bir belediye hizmet binası yapılarak personelin çalışma ortamlarının ferah ve günümüz teknolojisine uygun olacağını aktaran Uymaz, şunları kaydetti:
"Kışın doğru düzgün ısınamayan belediye personelinin böyle bir binada verimli çalışmasına imkan yok. Katalitik tarzı ısıtıcılar ile ısıtmaya çalışan personel ne kadar mutlu olabilir? Ayrıca belediyeyi modern tek bir çatı altında toplandığımızda vatandaşlarımızda durumdan memnun olacak. Her hizmet biriminin başka yerlerde ve dağınık olması vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet almasını engelliyor. Onlara verdiğimiz değeri göstermek adına belediyeyi tek bir çatı altında yeni yerine taşıyacağız. Hem çalışma şartlarını hem de çalışma ortamlarını yenileyeceğiz.
Mevcut binayı ise 'Atatürk
Evi' yapacağız. Türkiye
'nin birçok yerinde var ama Edirne'de yok. Sadece Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde kaldığı bir odası var. Gerçekleştireceğimiz bu proje ile hem Edirne turizmine katkı sağlamış olacağız hem de mevcut binayı Edirne halkının buluşma noktası olan bir yer haline getireceğiz."