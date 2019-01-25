Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi.





İlbaş, bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, daha güzel ve yaşanılır bir Siirt için hazırladıkları projeleri yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.



Yeşil alan, ulaşım, kentsel dönüşüm ve istihdama yönelik kapsamlı projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden İlbaş, şunları kaydetti:





"Şehri daha yaşanılır bir kent haline getirmek adına çıktığımız bu yolda halkımızın teveccühüyle karşılaştık. Şehrimizin yeşil alan sorunu başta olmak üzere ulaşım sorununa yönelik projelerimiz olacak. İlimizin önemli beklentisi olan kentsel dönüşümü başlatma hedefindeyiz ki buna yönelik kapsamlı bir çalışma planlıyoruz. Şehirde yapılan sağlıksız besiciliği ortadan kaldırmak için Organize Besicilik Projesi, istihdama yönelik de vatandaşa AŞ ve iş sağlayacak çalışmalar hedefliyoruz. Tüm projeleri önümüzdeki zamanda kapsamlı bir toplantıyla kamuoyuna açıklayacağız."



Toplantıya AK Parti İl Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu, merkez ve ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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