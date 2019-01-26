Yerel Seçime Doğru

AK Parti Siirt
Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş
, esnaf ziyaretinde bulundu.
Beraberindeki partililerle Tillo
Caddesindeki iş yerlerini gezen İlbaş, yaptığı konuşmada, halkın katılımın sağlayacak bir yönetim anlayışı içinde hareket ettiklerini söyledi.
İlbaş, çok önemli projeleri yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Seçim çalışmalarımızı esnaf, sivil toplum ve halk ziyaretleriyle sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini alıyoruz. Öncelikli hedefimiz halkın içinde olduğu, ideolojik düşünmeyen, temelinde sadece hizmeti esas almış bir yönetim anlayışının hakim olmasına çalışıyoruz."