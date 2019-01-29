Yerel Seçime Doğru

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57 dakika önce
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Helvacılar Çarşısı esnafını ziyaret eden İlbaş, sorunları dinledi, destek istedi.
Seçilmesi durumunda parti rozetini bir kenara bırakarak hizmet rozeti takacağını kaydeden İlbaş, her kesimin belediyesi olduğunu hissettirecek bir yönetim anlayışında olacaklarını söyledi.
Hizmetin yanında vatandaşın gönlüne de gireceklerini belirten İlbaş, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız 70 dolayında projeler arasında esnafımızı da ilgilendiren önemli çalışmalar var. Yönetim anlayışımız sadece hizmetle sınırlı kalmayacak aynı zamanda halkımızın gönüllerine de gireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:36 Kaynak: AA
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