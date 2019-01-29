Yerel Seçime Doğru

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, 60 gün içerisinde ulaşmadığı kapı, sıkmadığı el kalmayacağını bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, 60 gün içerisinde ulaşmadığı kapı, sıkmadığı el kalmayacağını bildirdi.



Vergili, belediye binasında yaptığı açıklamada, kentte otopark uygulamasını kendilerinden önceki yönetimden aldıkları şekilde sürdürdüklerini söyledi.



Otopark gelirleriyle 2 bin 490, kendi maaşıyla da 221 Tıp Fakültesi öğrencisine burs verdiklerini, ayrıca 35 kişiye de istihdam sağladıklarını ifade eden Vergili, "Seçimlerden sonra vatandaşa sorarım, şayet Karabüklüler 'çocuklar burs almasın, otoparklar ücretsiz olsun.' derse park uygulamasını kaldırırım. Bizim işimiz, malımızla, tüm varlığımızla Karabük'e hizmet etmeye odaklanmak, bu şehre vefa borcumuzu ödemektir." diye konuştu.



Karabük'te siyaset yapmanın kolay olmadığını aktaran Vergili, şunları kaydetti:



"10 yıldan bu yana Karabük'ün tüm cadde ve sokaklarını en az 30 kere dolaştım. Önce halkın içerisine gireceksiniz. 10 yılda bir gün dahi bu kapı vatandaşa hiç kapanmadı. Karabüklüler vefalıdır. Yapılan hizmetlerin kıymetini bilir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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