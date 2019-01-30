Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Edirne Müftülüğü'nü ziyaret etti.

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AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Edirne Müftülüğü'nü ziyaret etti.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Akmeşe ve Uymaz'a teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Müftü Üzüm ve müftülük personeliyle sohbet eden Akmeşe ve Uymaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında kurum ziyaretlerinin süreceğini kaydettiler.

Kozan'ın ziyaretleri sürüyor

MHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Kozan, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinlediğini belirtti.

Ziyaretler kapsamında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne Şubesi, Polis Emeklileri Derneği Edirne Şubesi üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, Edirne'de yaşayan tüm vatandaşlara yönelik projeler hazırladıklarını kaydetti.

Kozan'a ziyaretlerinde MHP Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:18 Kaynak: AA

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