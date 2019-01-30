Yerel Seçime Doğru

Hatay
'da Cumhur İttifakı adayları seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafıyla bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler
, AK Parti Antakya
Belediye Başkan adayı İzzettin Yılmaz
, yerel seçim çalışmaları kapsamında Antakya'da çarşı esnafını ziyaret etti.
Heyet, Antakya uzun çarşıda mehteran takımı ile karşılandı.
Ziyarette konuşan MHP
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Cumhur İttifakının Hatay'da zaferle çıkmasının önemine vurgu yaptı.
İl genelinde yoğun bir program dahilinde çalıştıklarını söyleyen Kaşıkçı, "Cumhur İttifakı genelde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve genel başkanımız Devlet Bahçeli
'nin önderliğinde hak ettiği noktaya gelmiştir. Bizde onların izinde yol alarak bu ittifakın Hatay'da şahlanması için çaba göstereceğiz. Gerek milli duruş noktasında gerekse memlekete hizmet noktasındaki doğru adresi cumhur ittifakıdır."dedi.
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler de, Hatay'ın önceliklerini belirleyerek bir hizmet haritası ortaya çıkaracaklarını ve her aşamada istişare anlayışı ile hareket edeceklerini belirtti.
Antakya ve Defne
'den başlayarak Hatay'ın her ilçesine eşit hizmet sözü veren Güler, "Har vurup harman savuran değil, akılcı bir anlayışla kalıcı hizmetler yapacağız. Devletin kaynaklarını milletle buluşturmak ve gönüller yapmak için geliyoruz. Cumhur İttifakı, ilimizin kurtuluşu, refahı ve hizmete doyacağının adıdır." diye konuştu.
AK Parti Antakya Belediye Başkan adayı İzzettin Yılmaz da, çarşı esnafının sorunlarını dinleyerek, tek tek not aldı ve çözüm konusunda istişarelerde bulundu.
Adaylara, çarşı gezisi programında, Ülkü Ocakları Hatay İl başkanı Metin Taşçı, AK Parti Gençlik Kolları İl başkanı Şaban Kurt eşlik etti.