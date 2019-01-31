Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

54 dakika önce

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdürüyor.

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Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdürüyor.

İriş, çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen İriş, Edirne'nin gelişmesi için projeler hazırladıklarını belirtti.

İriş'e ziyaretlerinde Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı yöneticileri de eşlik etti.

MHP adayı Kozan'ın çalışmaları

MHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Kozan, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.


Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinlediğini belirtti.


Ziyaretler kapsamında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi, Edirne Demirciler Odası üyeleriyle ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

Kozan'a ziyaretlerinde MHP Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:51 Kaynak: AA

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