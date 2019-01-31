Yerel Seçime Doğru

Saadet Partisi Edirne
Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdürüyor.
İriş, çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen İriş, Edirne'nin gelişmesi için projeler hazırladıklarını belirtti.
İriş'e ziyaretlerinde Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı yöneticileri de eşlik etti. MHP
adayı Kozan
'ın çalışmaları
MHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Kozan, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinlediğini belirtti.
Ziyaretler kapsamında TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Edirne Şubesi, Edirne Demirciler Odası üyeleriyle ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.
Kozan'a ziyaretlerinde MHP Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.