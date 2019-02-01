Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

33 dakika önce

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

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Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İriş ve partililer seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İriş, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve Edirneli şekerlemeci Arif Meriç'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Dinar ve Meriç'in Edirne'nin fahri kültür ve turizm elçileri olduğunu belirtti.

Dinar ve Meriç'in kentin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu aktaran Meriç, şunları kaydetti:

"EMİTT olarak bilinen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Bahri bey ve Arif Meriç'e bu gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek hayırlı ve bereketli çalışmalar temenni ettik. Bu kıymetli ağabeylerimiz yüzlerce televizyon kanalında canlı yayınlara katıldılar. Yine kendileri ile alakalı sayısız haber ulusal basında yer aldı. Profesyonel reklamcılar ve tiyatroculara taş çıkartacak bu kıymetli ağabeylerimizin Allah vergisi yetenekleri ve bitmek bilmeyen enerjileri var. Biz de seçim çalışmalarımız çerçevesinde bir ziyarette bulunarak şehrimiz Edirne'yi konuştuk. Edirne'mizin turizm potansiyelini ve yapılması gereken çalışmaları karşılıklı müzakere ettik."

Edirne'yi gezmeye gelenlerin kentten mutlu ayrılması için belediyeye büyük görevler düştüğünü aktaran İriş, "Saadet Partisi olarak işbaşına geldiğimizde şehrimizin kalkınması ve bu hareketten herkesin payını alması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Meriç, Edirne, Saadet Partisi, Güncel
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