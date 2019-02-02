Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

44 dakika önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki parti yöneticileriyle Aydınlar Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İlbaş, sorunlarını dinledi.


Şehrin geleceği için herkesin fikir ve önerilerini dikkate aldıklarını dile getiren İlbaş, şöyle konuştu:

"Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve halk ziyaretlerimizi sürdürerek talepleri dikkate alıyoruz. Esnaftan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Önümüzdeki günlerde şehrimiz için hazırladığımız projeleri kamuoyuna açıklayacağız. İstihdamdan ulaşıma kadar tüm proje çalışmaları şehrimizin geleceğini ilgilendiriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Aydınlar, Ali İlbaş, Siirt, Güncel
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