Yerel Seçime Doğru

AK Parti Kırıkhan Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Kırıkhan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın devleti her şeyi üzerinde tutanların ittifakı olduğunu belirtti.



Cumhur İttifakı'nın pusuda duranlara karşı sıkılmış bir "Rabia ve Bozkurt" olduğunu ifade eden Güler, "Biz her zaman 'memleket, devlet' dedik. Biz her zaman milletimizin yanına koştuk. 31 Mart'ta da nasip olur da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olursam yine milletimize koşacağız ve emirlerinde olduğumuzu söyleyeceğiz." dedi.



Açılışa AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve çok sayıda partili katıldı.

