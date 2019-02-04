Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve partililerle Kastamonulular Derneği kahvaltısı, İl Müftülüğü "Haydi Çocuklar Camiye" projesi ödül programı ve muhtarlar toplantısına katıldı, Nasuhlar, Aşırlar ve Karadavutlu mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.



Kastamonulular Derneği buluşmasında dayanışmanın öneminden bahseden Işıksu, "Adapazarımızdaki o benzersiz birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın daha da kuvvetlenmesi için azami gayret gösterecek ve hemşehrilerimizin teveccühlerine inşallah layık olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinleyen Işıksu, taleplerini not aldı.



Işıksu, çok çalışmaya hazır olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Adapazarımızı kendi hikayesini dikkate alarak geliştirmek için gayret gösterecek, kırsal kalkınmaya destek olarak çiftçilerimizin yüzünü güldürecek faaliyetleri hayata geçirmek için çok çalışacağız. Tabiattaki canlı ve cansız tüm varlıklarla uyumu gözeterek yeşili koruyan, doğaya saygılı uygulamalar geliştirecek, Adapazarımızın tarım geleceğine katkı sunacak tüm çalışmalara destek olacağız. Adapazarımızı çok seviyoruz. Hemşehrilerimize çok güveniyoruz. Adapazarımız için kurduğumuz hayalleri, hayata geçireceğimiz faaliyetleri hemşehrilerimizin görüşlerine sunuyor, fikirlerini alıyoruz."

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