Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Bakırcılar ve Marangozcular Çarşısı esnafını ziyaret eden İlbaş, sorun ve talepleri dinledi.
31 Mart'ta Siirtlilerin yaşanılır bir şehir için AK Parti'ye oy vereceğini belirten İlbaş, Siirt için çok önemli projeler hazırladıklarını söyledi.
İlbaş, şöyle konuştu:
"Çok yakın zamanda açıklayacağımız şehrin sosyo kültürel ve ekonomik gelişmişliğini hızlandıracak projeler, her kesimi ilgilendiriyor. Gençlere AŞ ve iş sağlayacak özel sektörün önüne açacak istihdam, eski Siirt'in tüm çarpık alanlarını ilgilendiren kentsel dönüşüm, şehir trafiğini rahatlatacak kapsamlı ulaşım projelerimiz var. Esnaf ve halk ziyaretlerimizde gördüğümüz ilgi bizleri daha da umutlandırıyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:23 Kaynak: AA
Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı
Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak
AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız