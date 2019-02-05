Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.


Bakırcılar ve Marangozcular Çarşısı esnafını ziyaret eden İlbaş, sorun ve talepleri dinledi.

31 Mart'ta Siirtlilerin yaşanılır bir şehir için AK Parti'ye oy vereceğini belirten İlbaş, Siirt için çok önemli projeler hazırladıklarını söyledi.

İlbaş, şöyle konuştu:

"Çok yakın zamanda açıklayacağımız şehrin sosyo kültürel ve ekonomik gelişmişliğini hızlandıracak projeler, her kesimi ilgilendiriyor. Gençlere AŞ ve iş sağlayacak özel sektörün önüne açacak istihdam, eski Siirt'in tüm çarpık alanlarını ilgilendiren kentsel dönüşüm, şehir trafiğini rahatlatacak kapsamlı ulaşım projelerimiz var. Esnaf ve halk ziyaretlerimizde gördüğümüz ilgi bizleri daha da umutlandırıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Ali İlbaş, Siirt, Güncel
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